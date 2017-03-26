Бывший наставник "Ромы": "Мне никогда не нравился Спаллетти"

Бывший главный тренер "Ромы" Карло Маццоне выразил неприязнь к действующему наставнику римлян Лучано Спаллетти. 80-летний специалист недоволен поведением экс-тренера "Зенита" в отношении нападающего Франческо Тотти.

– Спаллетти нужно успокоиться, – цитирует Teleradiostereo Маццоне. – Мне он никогда не нравился. Он неоднократно переходил черту в разных ситуациях. Не понимаю, почему он никогда не пытался исправлять тяжелые ситуации.

В истории с Тотти он побил все рекорды. Спаллетти хочет все контролировать, всеми командовать, быть большим человеком. Я не воспринимаю такое поведение от человека, который живет в мире футбола.