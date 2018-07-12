Бывший игрок "Зенита" Алвеш перешел в "Парму"

"Парма" объявила о переходе защитника Бруну Алвеша из "Рейнджерс", сообщается на официальном сайте итальянской команды. Соглашение между 36-летним португальцем и клубом рассчитан на один сезон.

Алвеш играл за "Рейнджерс" с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей и забил два гола.

Напомним, "Парма" по итогам прошлого сезона заняла второе место в серии В и вышла в высший дивизион итальянского чемпионата.

Ранее португалец выступал за "Порту", "Фенербахче" и "Зенит," с которым дважды выигрывал РФПЛ и однажды – Суперкубок России.