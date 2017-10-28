Бывший игрок "Москвы" судится с женой Мауро Икарди

Нападающий "Удинезе" Макси Лопес подал в суд на свою бывшую жену Ванду Нару. Как сообщает Football Italia, она опубликовала телефонный номер форварда в социальных сетях. Лопес считает, что бывшая супруга сделала это в качестве мести, повредив репутации. Отмечается, что дело будет рассмотрено в суде Милана 22 ноября.

В данный момент Ванда Нара является женой другого аргентинского нападающего - Мауро Икарди. Несколько лет назад Макси Лопес и форвард "Интера" были близкими друзьями, пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Дети Лопеса и Нары остались вместе с матерью.

Напомним, Макси Лопес выступал за "Москву" с 2007 по 2009 год.

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