Бывший игрок "Кальяри" погиб в автокатастрофе в возрасте двадцати лет

Экс-нападающий "Кальяри" Кристиан Попиела погиб в автокатастрофе в возрасте двадцати лет. Как пишет Football Italia, спортсмен потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в ограждение в родной Польше.

- "Кальяри" глубоко опечален этой новостью. Кристиан всегда улыбался, его любили все, начиная от футболистов, заканчивая менеджерами. До свидания, Кристиан, - сообщается на официальном сайте красно-синих.

Попиела выступал за молодежную команду "Кальяри", в составе которой провел 10 матчей, после чего вернулся в Польшу.

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