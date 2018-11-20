Бывший гендир "Милана": "Роналду хотел уйти из "Реала" еще в 2017 году"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хотел уйти из "Реала" еще в 2017 году. Об этом сообщил бывший генеральный директор "Милана" Марко Фассоне.

По его словам, бывший владелец "россонери" Ли Йонхонг хотел видеть португальца в команде, но Фассоне убедил его, что этот трансфер слишком дорогой. Именно тогда уже было понятно, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб.

- Господин Ли хотел видеть Криштиану в команде, потому что он считал, что в таком случае он будет иметь большое влияние на китайский рынок, - приводит As слова Фассоне. - Игрок хотел уехать из Мадрида. Мы встретились в июле 2017 года с агентом Хорхе Мендесом, чтобы выяснить стоимость и доступность игрока. И после этого я убедил Йонхонга отказаться от трансфера: его переход был бы слишком дорогим.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом. В текущем сезоне на его счету 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.

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