Бывшая жена Буффона: "Без Джанлуиджи буду сновать болеть за "Ювентус"

Алена Шередова, бывшая жена голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона призналась, что снова будет болеть за туринский клуб после ухода 40-летнего вратаря. Шередова и Буффон развелись в 2014 году после трех лет семейной жизни.

– Теперь я снова буду болеть за "Ювентус", – приводит ilbianconero.com слова "Мисс Чехии"-1998. – Я узнала о его изменах по радио, пока ехала к парихмахеру. Не знаю, как я не попала в аварию. Джиджи очень холодно обо мне отзывается. После всего, что между нами было, я ждала лучшего отношения.