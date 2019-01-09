Бывшая девушка Роналду назвала его психопатом и предложила помощь Майорге, обвинившей его в изнасиловании

Бывшая девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жасмин Леннард назвала его психопатом и выразила готовность помочь американке Кэтрин Майорге, которая обвинила 33-летнего португальца в изнасиловании.

По ее словам, нее есть доказательства неадекватного поведения футболиста, а также его многочисленных измен невесте и матери его дочери Джорджине Родригес. Напомним, что еще три девушки, помимо американки Кэтрин Майорги, обвиняют Роналду в изнасиловании.

- На этой ноте и после долгих размышлений я обращаюсь к Кэтрин Майорга и ее юридической команде, чтобы предложить свою помощь в ее обвинении в изнасиловании против Роналду, пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть информация, которая будет полезна для вашего дела, и я хотела бы помочь вам. В этой жизни нет ничего, что я ненавижу больше, чем хулиганов. Люди, которые злоупотребляют своим положением и запугивают людей, которые не имеют возможности защитить себя. Я больше не сижу и не наблюдаю.

Он думает, что ему все сойдет с рук. Но не сейчас. У меня были отношения с ним в течение десяти лет. Мы общались довольно много на ежедневной основе в течение последних полутора лет, и у меня есть сообщения и записи, которые будут неоценимы для Кэтрин и ее команды, чтобы показать его истинную природу и характер, насколько он болен. Я отказываюсь сидеть сложа руки. Это неправильно. Это заставляет меня чувствовать себя соучастницей. Я просто не могу.

Выйди на меня, Кэтрин. Я помогу Вам. Сотни сообщений, в которых он психологически издевается над матерью своего ребенка и обращается с ней как с дерьмом. Сообщения о всех случаях, когда он изменял ей. Рассказы о сексуальных завоеваниях, которые отражают Майоргу. Вся эта ложь окружает его детей и их матерей. Он хулиган и лжец. Вся его жизнь - сплошная ложь. Чертов психопат.

У меня были угрозы против меня и моей семьи. Достаточно. Сказал мне, что если я встречусь с кем-то еще или если я уйду из дома, он похитит меня, разрежет мое тело, положит в сумку и бросит в реку. Да, у меня есть доказательства всего того, что я говорю. Он психопат. Нет, я не боюсь его, и да, я хранила все его грязные секреты в течение десятилетия, их так много. Посмотрим, что из этого выйдет, - написала Леннард в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Роналду собрал команду из лучших в мире юристов, врачей и специалистов по связям с общественностью для защиты от обвинений в изнасиловании.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. – QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

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