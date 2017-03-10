16:45 | ФУТБОЛ — Италия

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом в матче с "Миланом"

"Ювентус" – "Милан". Фото AFP
"Ювентус" – "Милан". Фото AFP
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10 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Милан". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Милан"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 4,64 – П2 7,65

Трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 10 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Милан".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 10 марта на канале "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=7-6, 37 – 29.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 апреля 2016 года

Чемпионат Италии

"Милан" – "Ювентус"

1:2

21 мая 2016 года

Финал Кубка Италии

"Милан" – "Ювентус"

0:1

22 октября 2016 года

Чемпионат Италии

"Милан" – "Ювентус"

1:0

23 декабря 2016 года

Суперкубок Италии

"Ювентус" – "Милан"

1:1, ПЕН. – 3:4

25 января 2017 года

1/4 Кубка Италии

"Ювентус" – "Милан"

2:1
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