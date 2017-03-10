Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом в матче с "Миланом"

10 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Милан". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Милан"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 4,64 – П2 7,65
Трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 10 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Милан".
Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 10 марта на канале "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=7-6, 37 – 29.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 апреля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Милан" – "Ювентус"
|
1:2
|
21 мая 2016 года
|
Финал Кубка Италии
|
"Милан" – "Ювентус"
|
0:1
|
22 октября 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Милан" – "Ювентус"
|
1:0
|
23 декабря 2016 года
|
Суперкубок Италии
|
"Ювентус" – "Милан"
|
1:1, ПЕН. – 3:4
|
25 января 2017 года
|
1/4 Кубка Италии
|
"Ювентус" – "Милан"
|
2:1