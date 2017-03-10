Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом в матче с "Миланом"

10 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Милан". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Милан"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 4,64 – П2 7,65

Трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 10 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Милан".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 10 марта на канале "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=7-6, 37 – 29.

Результаты последних матчей