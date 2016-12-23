Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом в матче с "Миланом"

23 декабря состоится матч за Суперкубок Италии "Ювентус" – "Милан". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Милан"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Ювентус". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 3,83 – П2 5,63
Трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 23 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Милан".
Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 23 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=6-6, 34 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
7 февраля 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Милан"
|
3:1
|
21 ноября 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Милан"
|
1:0
|
9 апреля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Милан" – "Ювентус"
|
1:2
|
21 мая 2016 года
|
Финал Кубка Италии
|
"Милан" – "Ювентус"
|
0:1
|
22 октября 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Милан" – "Ювентус"
|
1:0