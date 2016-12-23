13:30 | ФУТБОЛ — Италия

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом в матче с "Миланом"

"Ювентус" – "Милан". Фото REUTERS
"Ювентус" – "Милан". Фото REUTERS
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23 декабря состоится матч за Суперкубок Италии "Ювентус" – "Милан". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Милан"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Ювентус". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 3,83 – П2 5,63

Трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 23 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Милан".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Милан" 23 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=6-6, 34 – 27.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

7 февраля 2015 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Милан"

3:1

21 ноября 2015 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Милан"

1:0

9 апреля 2016 года

Чемпионат Италии

"Милан" – "Ювентус"

1:2

21 мая 2016 года

Финал Кубка Италии

"Милан" – "Ювентус"

0:1

22 октября 2016 года

Чемпионат Италии

"Милан" – "Ювентус"

1:0
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