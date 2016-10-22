15:30 | ФУТБОЛ — Италия

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом в матче с "Миланом"

"Милан" – "Ювентус". Фото REUTERS
"Милан" – "Ювентус". Фото REUTERS
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22 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Ювентус". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Милан" – "Ювентус"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,51 – Н 3,43 – П2 1,90

Трансляция матча "Милан" – "Ювентус" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Милан" – "Ювентус" 22 октября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=6-14, 26 – 34.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 сентября 2014 года

Чемпионат Италии

"Милан" – "Ювентус"

0:1

7 февраля 2015 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Милан"

3:1

21 ноября 2015 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Милан"

1:0

9 апреля 2016 года

Чемпионат Италии

"Милан" – "Ювентус"

1:2

21 мая 2016 года

Финал Кубка Италии

"Милан" – "Ювентус"

0:1

Прогноз "СЭ"

Центральный матч тура, которого в первую очередь с нетерпением ждут фанаты "Милана". Ведь их любимый клуб впервые за долгое время не выглядит явным аутсайдером в поединке с принципиальным соперником и действующим чемпионом. Кадровые проблемы, неразбериха с финансированием никуда не делись, но вопреки этому команда Винченцо Монтеллы заиграла и делит с "Ромой" второе место. К тому же красно-черные полноценно готовились к битве, пока "Юве" в тяжелейшей борьбе побеждал в Лиге чемпионов "Лион". Кроме того, экс-главный тренер "Милана" Аллегри не может рассчитывать на Манджукича, Кьеллини и Асамоа. "Милан" проиграл "Ювентусу" девять последних матчей во всех турнирах. Кажется, настал подходящий момент прервать серию.

Прогноз "СЭ" – 1:1.

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