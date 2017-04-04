Букмекеры считают "Рому" фаворитом в матче с "Лацио"

4 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии "Рома" – "Лацио". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рома" – "Лацио"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,85 – П2 4,26
Трансляция матча "Рома" – "Лацио" 4 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Лацио".
Прямая трансляция матча "Рома" – "Лацио" 4 апреля на канале "Eurosport 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=5-8, 39 – 30.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
25 мая 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Лацио" – "Рома"
|
1:2
|
8 ноября 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Рома" – "Лацио"
|
2:0
|
3 апреля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Лацио" – "Рома"
|
1:4
|
4 декабря 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Лацио" – "Рома"
|
0:2
|
1 марта 2017 года
|
1/2 Кубка Италии
|
"Лацио" – "Рома"
|
2:0