Букмекеры считают "Рому" фаворитом в матче с "Лацио"

4 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии "Рома" – "Лацио". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рома" – "Лацио"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,85 – П2 4,26

Трансляция матча "Рома" – "Лацио" 4 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Лацио".

Прямая трансляция матча "Рома" – "Лацио" 4 апреля на канале "Eurosport 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=5-8, 39 – 30.

Результаты последних матчей