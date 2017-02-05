Букмекеры прогнозируют победу "Ювентуса" в матче с "Интером"

В чемпионате Италии матчем "Ювентус" - "Интер" продолжится 23-й тур серии А. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" – "Интер"

Коэффициенты Winline: П1 1,63 - Н 4,04 - П2 5,61

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. "Дерби Италии" – это всегда центральный матч тура. А когда обе команды в шикарном состоянии – это интересно вдвойне.

В прошлые выходные после осечек "Ромы" и "Наполи" туринцы закрепили свое лидерство. В последних матчах Массимилиано Аллегро перешел на новую тактику 4-2-3-1, которая пока работает безотказно: "Юве" стал надежнее играть в обороне, а в атаке просто сминает соперников, ведь теперь на поле одновременно выходят все главные звезды – Пьянич, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Тем временем победная серия "Интера" в серии А насчитывает уже семь матчей. Команда Стефано Пиоли вплотную приблизилась к третьему лигочемпионскому месту. И битва в Турине станет для черно-синих отличным тестом. В том числе для молодого Гальярдини, который перешел за большие деньги из "Аталанты".

В первом круге миланцы были в кризисе, но главного врага на "Сан-Сиро" обыграли. Как будет на этот раз? Поймает ли вдохновение Икарди, который в пятницу встретился с главным тренером сборной Аргентины? Кажется, скандального форварда все-таки пригласят в национальную команду, даже вопреки протестам Диего Марадоны. Уж больно классно Икарди играет...

– Голы у Икарди в крови, – отметил в свежем интервью газете La Stampa многолетний лидер обороны "Юве" Джорджо Кьеллини. – Думаю, в воскресенье от игры Икарди и нашего Дибалы будет зависеть очень многое. Для меня матч с "Интером" – это всегда особое событие. Ведь я пережил "кальчополи" в 2006-м, когда у нас отобрали титул и отдали его врагу. У нас был великолепный подбор игроков. Уверен, мы бы еще много лет доминировали в Италии. Да и в Европе тоже. Сегодня из той команды остались только я и Буффон, но остальные парни тоже прекрасно понимают, что за битва их ждет. К тому же "Интер" поднимается, состав миланцев готов бороться за первое место... Согласился бы я когда-нибудь перейти в "Интер"? Об этом даже смешно говорить. "Ювентус" – моя семья.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Интер".