Букмекеры отдают предпочтение "Ювентусу" в выездном матче с "Интером"

В чемпионате Италии матчем "Интер" - "Ювентус" продолжится 4-й тур серии А. Начало - в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Интер" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 4,14 - Н 3,37 - П2 1,95

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. Веры в "Интер" совсем мало. Вроде бы и состав у миланцев серьезный, и денег летом было потрачено изрядно, и Франк де Бур тренер опытный. А результат просто ужасный. Поражение на "Сан-Сиро" от "Хапоэля" – ну куда это годится? После такого, разумеется, пошли слухи о возможной отставке голландца. Боссы, конечно, по традиции назвали эти разговоры "бредом сумасшедшего". Но ведь в серии А "Интер" тоже пока выглядит слабо, единственную победу вымучил на 91-й минуте матча с "Пескарой". А "Юве" с потрясающим Игуаином вполне способен не оставить от черно-синих мокрого места...

Трансляция матча "Интер" – "Ювентус"

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Ювентус".