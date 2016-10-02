Букмекеры отдают предпочтение "Роме" в матче с "Интером"

В чемпионате Италии матчем "Рома" - "Интер" завершится 7-й тур серии А. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рома" – "Интер"

Коэффициенты Winline: П1 2,01 - Н 3,55 - П2 3,69

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Центральный матч закроет программу тура воскресным вечером. Подошли соперники к встрече в разном настроении: "Рома" легко расправилась с румынской "Астрой" (4:0), а вот "Интер" уступил в Праге "Спарте"... Впрочем, положение римлян тоже далеко от безоблачного. Обнадеживает их разве что тот факт, что все неудачи в этом сезоне они терпят на выезде (не считая матча-кошмара против "Порту" в отборе Лиги чемпионов). Главная интрига – остановит ли "Рома" великолепного Мауро Икарди, на счету которого уже шесть голов в чемпионате. И есть предчувствие, что не остановит.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Интер".