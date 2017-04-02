Букмекеры отдают предпочтение "Наполи" в матче с "Ювентусом"

В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи 30-го тура серии А. В одном из них "Наполи" принимает "Ювентус". Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Наполи" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 2,44 - Н 3,27 - П2 2,99

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. Гонсало Игуаин возвращается в Неаполь впервые после перехода из "Наполи" в "Ювентус" за 90 миллионов евро. Из любимца города он превратился в главного врага. Его майки сжигают, его изображение наносят на туалетную бумагу. А "Ювентус" нанял дополнительную внушительную охрану, чтобы обеспечить безопасность аргентинца. Причем через несколько дней "Наполи" снова примет "Юве" в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Так что Игуаина ждет двойной "горячий" прием.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус".