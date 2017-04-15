Букмекеры отдают предпочтение "Интеру" в дерби с "Миланом"

В чемпионате Италии сегодня матчем "Интер" - "Милан" стартует 32-й тур серии А. Начало - в 13:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Интер" – "Милан"

Коэффициенты Winline: П1 2,05 - Н 3,71 - П2 3,55

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Это наконец-то свершилось. Сильвио Берлускони долго оттягивал продажу "Милана", набивал цену, искал альтернативы, но все-таки сдался. Теперь красно-черные, как и их интернациональные соседи, официально говорят на китайском языке. "Обещаем, что в будущем шаг за шагом мы вернем эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола", – первым делом сказал новый владелец "Милана" Ли Юнхун. Начать нужно с малого: вернуть потерявшему былой блеск миланскому дерби зрелищный вид. В первом круге соседи по "Сан-Сиро" сыграли со счетом 2:2, но сейчас, как ни банально это звучит, обоим нужна победа – Лига Европы совсем рядом.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Милан".