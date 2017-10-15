Букмекеры оценили шансы команд в дерби "Интер" - "Милан"

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Миланом". Встреча в Милане начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Интер" - "Милан"

Прогноз Winline – П1 2.18 – Н 3.52 – П2 3.36

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Милан".

Прямая трансляция матча "Интер" - "Милан" – в воскресенье, 15 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо - Гальярдини, Борха Валеро - Кандрева, Жоау Мариу, Перишич - Икарди.

"Милан": Доннарумма - Музаккьо, Бонуччи, Романьоли - Борини, Кессье, Билья, Бонавентура, Родригес - Сусо - Андре Силва.

ПОТЕРИ: Ванхесден, Гнукури, Брозович (все - травма) - Вергара, Хакан Чалханоглу (оба - дисквалификация), Антонелли, Конти, Калинич (все - травма).