Букмекеры не видят фаворита в матче "Рома" - "Ювентус"

В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи 36-го тура серии А. В одном из них "Рома" принимает "Ювентус". Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рома" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 2,52 - Н 3,45 - П2 2,83

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Антонио Конте привел "Челси" к титулу в Англии. Массимо Каррера – чемпион России со "Спартаком". Зинедин Зидан близок к тому, чтобы взять с "Реалом" золото в Испании. Бывшие игроки "Ювентуса" – великолепные тренеры! Да и сам "Юве" не хуже. "Старой синьоре" достаточно сыграть в Риме вничью, чтобы стать недосягаемой для преследователей.

Впрочем, сделать это будет не так уж просто. Во-первых, потому что туринцам не помогут травмированные Хедира и Маркизио. Во-вторых, совсем скоро "Юве" играть с "Лацио" в финале Кубка Италии. В-третьих, "Рома" хоть и лишена своего главного бомбардира Джеко (у боснийца тоже повреждение), но при сумасшедшей поддержке трибун должна сыграть на максимуме своих возможностей. Любая осечка рискует стать для "волков" роковой: вторая строчка, дающая прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, может легко уплыть к "Наполи".

У Лучано Спаллетти, который, скорее всего, в "Роме" не останется, ужасная статистика против "Ювентуса": всего одна победа при трех ничьих и 18 поражениях. Правда, и туринцы за последние шесть визитов к "волкам" победил лишь раз.

Дополнительная интрига – первый матч Пьянича на "Стадио Олимпико" против "Ромы" с момента переезда в Турин. "Теплый" прием боснийцу обеспечен.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Ювентус".