Букмекеры не видят фаворита в дерби "Милан" - "Интер"

В чемпионате Италии миланским дерби завершится 13-й тур серии А. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Милан" – "Интер"

Коэффициенты Winline: П1 2,63 - Н 3,22 - П2 2,79

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Центральный поединок закроет программу тура. Миланское дерби пройдет в 217-й раз. Впервые за несколько лет фаворит – "Милан". Это в начале сезона он хворал так же, как "Интер". А с точки зрения кадров дела красно-черных казались даже более плачевными, чем у их главных врагов. Но сейчас под руководством Винченцо Монтеллы "Милан" идет уже третьим. В последних девяти турах команда лишь дважды теряла очки. И поражает всех классной игрой совсем еще молоденьких вратаря Доннаруммы, полузащитника Локателли, которых уже вызывают в первую сборную.

"Интер" полон звезд, но раздираем скандалами и максимально нестабилен. Дерби с "Миланом" станет дебютом на посту главного тренера для Стефано Пиоли, сменившего Франка де Бура. Начинать с ТАКОГО матча – испытание жесткое. Что он придумает, чтобы остановить молодую и дерзкую банду Монтеллы? Многие, к примеру, ждут яркой игры от еще одного летнего новичка – аргентинца Банеги, который при де Буре никак не мог раскрыть свой потенциал. Первое в жизни миланское дерби – идеальный момент, чтобы блеснуть.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Интер".