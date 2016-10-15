Букмекеры не верят в победу "Ромы" над "Наполи"

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии "Наполи" – "Рома". Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Наполи" – "Рома"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,88 – Н 3,84 – П2 4,04

Трансляция матча "Наполи" – "Рома" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Рома".

Прямая трансляция матча "Наполи" – "Рома" 15 октября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=5-9, 28 – 29.

Результаты последних матчей