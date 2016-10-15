Букмекеры не верят в победу "Ромы" над "Наполи"

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии "Наполи" – "Рома". Начало – в 16:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Наполи" – "Рома"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,88 – Н 3,84 – П2 4,04
Трансляция матча "Наполи" – "Рома" 15 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Рома".
Прямая трансляция матча "Наполи" – "Рома" 15 октября на канале, "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=5-9, 28 – 29.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 марта 2014 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Рома"
|
1:0
|
1 ноября 2014 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Рома"
|
2:0
|
4 апреля 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Рома" – "Наполи"
|
1:0
|
13 декабря 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Рома"
|
0:0
|
25 апреля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Рома" – "Наполи"
|
1:0