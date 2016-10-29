Букмекеры не верят в победу "Наполи" над "Ювентусом"

29 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Наполи". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Наполи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,79 – Н 3,59 – П2 4,91
Трансляция матча "Ювентус" – "Наполи" 29 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи".
Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Наполи" 29 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=6-9, 43 – 38.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 декабря 2014 года
|
Суперкубок Италии
|
"Ювентус" – "Наполи"
|
2:2, ПЕН.-5:6
|
11 января 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Ювентус"
|
1:3
|
23 мая 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Наполи"
|
3:1
|
26 сентября 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Ювентус"
|
2:1
|
13 февраля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Наполи"
|
1:0
Прогноз "СЭ"
Центрального матча тура ждет вся Европа: Гонсало Игуаин впервые сыграет против "Наполи", из которого ушел минувшим летом. За 90 миллионов евро. Чем, конечно, помог казне неаполитанцев. Но стал в глазах болельщиков и бывших партнеров предателем, погнавшимся за деньгами. Ведь с аргентинцем "Наполи" всерьез пытался навязать туринцам борьбу за скудетто, а теперь это утопия.
Сам Игуаин не хочет войны. Заявил, что планирует отметиться дублем, но параллельно отец форварда в интервью рассказал: если сын и забьет, то праздновать голы в ворота неаполитанцев не будет.
А вот "Наполи" едет на Север с одной целью: наказать предателя.
"Как я посмотрю на Гонсало? Как отец смотрит на сына, который ушел из дома", – сказал главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри.
Игуаин не забивает уже четыре тура подряд. В Турине шутят, что он бережет энергию перед встречей со своей бывшей команды. Но даже если это не так, и аргентинец снова останется в тени, шансов у "Наполи" все равно мало. Последние пять лет они в гостях у "Юве" неизменно проигрывали. К тому же остались, по сути, без форвардов: потеряли из-за травмы Милика, а из-за дисквалификации – Габбьядини.
"Юве" не поможет Дибала, но это не столь страшно, когда впереди есть пара Манджукич – Игуаин, а в центральную линию вернулся после долгого лечения Маркизио. Эрнанес, Хедира, Пьянич – все туринские звезды в порядке.
Прогноз "СЭ" – 2:0.