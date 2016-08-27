Букмекеры не верят в победу "Лацио" над "Ювентусом"

27 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Ювентус". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лацио" – "Ювентус"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,53 – Н 3,41 – П2 1,90

Трансляция матча "Лацио" – "Ювентус" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Лацио" – "Ювентус" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=7-18, 20 – 52.

Результаты последних матчей