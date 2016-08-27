13:00 | ФУТБОЛ — Италия

Букмекеры не верят в победу "Лацио" над "Ювентусом"

"Лацио" – "Ювентус". Фото AFP
"Лацио" – "Ювентус". Фото AFP
0
0
0

27 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Ювентус". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лацио" – "Ювентус"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,53 – Н 3,41 – П2 1,90

Трансляция матча "Лацио" – "Ювентус" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Лацио" – "Ювентус" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=7-18, 20 – 52.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 мая 2015 года

Финал Кубка Италии

"Ювентус" – "Лацио"

2:1

8 августа 2015 года

Суперкубок Италии

"Ювентус" – "Лацио"

2:0

4 декабря 2015 года

Чемпионат Италии

"Лацио" – "Ювентус"

0:2

20 января 2016 года

1/4 Кубка Италии

"Лацио" – "Ювентус"

0:1

20 апреля 2016 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Лацио"

3:0
0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ