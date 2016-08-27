Букмекеры не верят в победу "Лацио" над "Ювентусом"

27 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Ювентус". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лацио" – "Ювентус"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,53 – Н 3,41 – П2 1,90
Трансляция матча "Лацио" – "Ювентус" 27 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" – "Ювентус".
Прямая трансляция матча "Лацио" – "Ювентус" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 3".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=7-18, 20 – 52.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 мая 2015 года
|
Финал Кубка Италии
|
"Ювентус" – "Лацио"
|
2:1
|
8 августа 2015 года
|
Суперкубок Италии
|
"Ювентус" – "Лацио"
|
2:0
|
4 декабря 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Лацио" – "Ювентус"
|
0:2
|
20 января 2016 года
|
1/4 Кубка Италии
|
"Лацио" – "Ювентус"
|
0:1
|
20 апреля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Лацио"
|
3:0