17:46 | Футбол — Италия

Буффона заменили в последнем матче за "Юве". Он ушел с поля в слезах

Прощание игроков "Ювентуса" с Джанлуиджи БУФФОНОМ. Фото AFP
Прощание игроков "Ювентуса" с Джанлуиджи БУФФОНОМ. Фото AFP
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Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон был заменен на 63-й минуте матча 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны" при счете 2:0. Эта встреча стала последней в составе туринцев для 40-летнего голкипера и капитана туринцев.

Буффон, выступавший за "старую синьору" с 2001 года, покинул поле в слезах. Вместо него в игру вступил Карло Пинсольо - на 76-й минуте игры он пропустил мяч от Алессио Черчи.

Напомним, "Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии, этот титул стал для команды седьмым подряд. Для Буффона это скудетто стало девятым в карьере.

Буффон уходит из "Ювентуса". Куда? //
Слова дня. Обращение Буффона к "Ювентусу"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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sergeynal

Всегда восхищал этот человек. Мужчина, без нытья и ужимок, верный своему клубу и стране, спасибо тебе за футбол показанный тобой!!!

18:07

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