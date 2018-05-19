Буффона заменили в последнем матче за "Юве". Он ушел с поля в слезах

Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон был заменен на 63-й минуте матча 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны" при счете 2:0. Эта встреча стала последней в составе туринцев для 40-летнего голкипера и капитана туринцев.

Буффон, выступавший за "старую синьору" с 2001 года, покинул поле в слезах. Вместо него в игру вступил Карло Пинсольо - на 76-й минуте игры он пропустил мяч от Алессио Черчи.

Напомним, "Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии, этот титул стал для команды седьмым подряд. Для Буффона это скудетто стало девятым в карьере.

Буффон уходит из "Ювентуса". Куда? //

Слова дня. Обращение Буффона к "Ювентусу"