Буффон завершит карьеру по окончании сезона

Агент 40-летнего вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что его клиент завершит карьеру по окончании этого сезона. Вратарь сделает объявление 17 мая на специальной пресс-конференции.

- Это прощание будет не в стиле Тотти, так как подобные драматичные проводы могут состояться только в Риме. В Турине я ожидаю прощания в стиле Дель Пьеро, - приводит Juvenews слова Мартины.

Для меня было честью сопровождать величайшего вратаря в истории. Больше не могу ничего сказать, он сам расскажет все на пресс-конференции в четверг.



19 мая "Ювентус" дома проведет заключительный матч 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны". Данная встреча станет последней в карьере Буффона.



Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. Он является девятикрытным чемпионом Италии, шестикратным победителем Суперкубка Италии, пятикратным обладателем Кубка страны, обладателем Кубка УЕФА. В 2006 году в составе сборной Италии вратарь стал чемпионом мира.