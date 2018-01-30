Буффон вернулся в ворота "Ювентуса" на матч с "Аталантой"

Стали известны стартовые составы "Аталанты" и "Ювентуса" на матч 1/2 финала Кубка Италии. Место в воротах туринцев впервые с 1 декабря займет Джанлуиджи Буффон, восстановившийся после травмы.

"Аталанта": Бериша - Толой, Паломино, Мазиелло - Хатебур, де Рон, Кристанте, Фройлер, Кастань - Корнелиус, Гомес.

"Ювентус": Буффон - Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандру - Хедира, Пьянич, Матюиди - Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.