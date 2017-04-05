Буффон - в запасе "Ювентуса" на матч с "Наполи", Игуаин - в "старте"

Стали известны составы "Наполи" и "Ювентуса" на матч 1/2 финала Кубка Италии. Основной голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон остался в запасе, место в воротах займет Нету. С первых минут на поле появится Гонсало Игуаин, со скандалом перешедший летом в "Юве" из "Наполи".

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Наполи": Рейна - Хюсай, Кулибали, Кирикеш, Гулям - Кальехон, Хамшик, Диавара, Зелиньски - Инсинье - Милик.

Запасные - Рафаэл, Сепе, Максимович, Стринич, Маджо, Альбиоль, Рог, Жоржинью, Аллан, Паволетти, Мертенс.

"Ювентус": Нету - Дани Алвес, Бонуччи, Бенатиа, Сандру - Куадрадо, Ринкон, Хедира, Стураро - Дибала, Игуаин.

Запасные - Ауэдеро, Буффон, Ругани, Лихтшайнер, Барцальи, Кьеллини, Маркизио, Пьянич, Мандрагора, Лемина, Асамоа.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Наполи" - "Ювентус"