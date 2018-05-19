Буффон в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Вероной"

Стал известен стартовый состав "Ювентуса" на матч 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны". В воротах сыграет Джанлуиджи Буффон.

Состав "Ювентуса": Буффон, Лихтштайнер, Бардзальи, Ругани, Алекс Сандру, Пьянич, Маркизио, Стураро, Дибала, Манджукич, Дуглас Коста.

Для 40-летней эта игра станет последней за "Ювентус". Также покинут команду по окончании сезона защитник Штефан Лихтштайнер и Квадво Асамоа, который остался в запасе. Матч начнется в 16.00 по московскому времени.