Буффон считает, что переход Роналду предотвратил уход лидеров из "Ювентуса"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что покупка форварда Криштиану Роналду предотвратила массовый уход игроков из "Ювентуса".

– Я являлся частью "Ювентуса" и капитаном команды очень долгое время, - приводит Football Italia слова Буффона. - Но после дружеской беседы с президентом клуба мы приняли решение, что это слишком большое давление и сейчас самое подходящее время пойти своей дорогой. Тогда я думал над двумя вариантами – уйти на пенсию или продолжить играть, если поступит стоящее предложение.

Но если бы запрос пришел из какой-нибудь экзотической лиги, то я бы не рассматривал его. Предложение от "ПСЖ" поступило еще в мае, и это заставило меня задуматься, что я еще смогу простоять в воротах еще год или два. Это не было для меня естественным выбором, но я много думал об этом.

Я выиграл семь чемпионатов Италии подряд, но никогда победа не давалась нам как что-то само собой разумеющееся. Это отнимало много нервов и сил. И тогда я понял, что настал момент сказать: с меня хватит. В "Ювентусе" поняли, что лидеры начали уходить, единственным способом предотвратить это - покупка Роналду.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне 33-летний португалец провел 18 матчей в составе "бьянконери", забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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