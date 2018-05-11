Буффон провел 300 сухих матчей за "Ювентус"

Голкипер и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон достиг отметки в 300 сухих матчей за "Старую Сеньору" после победы над "Миланом" (4:0) в Кубке Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Для 40-летнего вратаря игра с "россонери" стала 655 в футболке "Ювентуса", в 300 из них Буффону удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, итальянец сыграл на ноль 46 процентов своих матчей.

Буффону также принадлежит еще несколько рекордов, в том числе самая длинная в чемпионате Италии сухая серия (974 минуты) и наибольшее количество матчей на ноль за один сезон (21 в сезонах-2011/2012 и 2015/2016).