Буффон пропустит матч против "Сампдории" из-за неудачи сборной Италии

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пропустит матч чемпионата Италии против "Сампдории" в воскресенье, сообщает ESPN. Также встречу пропустит защитник Андреа Барцальи.

– Они очень переживают непопадание сборной на чемпионат мира, – сказал главный тренер команды Массимилиано Аллегри. – Они потратили много сил в национальной команде. Это был бы шестой чемпионат мира Буффона, и для него результат стал разочарованием.

Отмечается, что Буффон вернется в состав команды на матч группового турнира против "Барселоны" на следующей неделе.