Буффон после завершения сезона может получить должность в ФИФА

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, заявлявший, что сезон-2017/18 станет последним в его карьере, может перейти на административную работу в туринском клубе, Федерации футбола Италии или ФИФА, сообщает Tuttosport. Вместе с тем, по информации источника, в услугах 39-летнего голкипера заинтересован клуб MLS "Нью-Йорк Сити", за который выступает его бывший одноклубник и партнер по национальной команде Андреа Пирло.

В случае продолжения работы в "Ювентусе" вратарь получит место в совете директоров, однако сфера его деятельности пока не определена. Национальная федерация, в свою очередь, готова предложить ему административную должность в сборной Италии, а президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает голкипера в качестве советника по развитию футбола.

Отметим, что ранее Буффон заявлял, что не собирается работать тренером.