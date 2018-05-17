12:42 | Футбол — Италия

Буффон покинет "Ювентус" в конце сезона

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет клуб по окончании сезона-2017/18 после 17-ти лет в клубе. Его слова передает официальный Твиттер команды.

– Большое спасибо президенту клуба за его добрые слова. Это очень эмоциональный день для меня, и я здесь, в конце необычного и прекрасного путешествия. Я делил его с людьми, которые очень заботились обо мне. За это я всегда старался играть изо всех сил. В субботу будет мой последний матч за туринцев, и наше совместное путешествие закончится двумя бокалами с президентом и со всеми причастными к "Ювентусу". Будет здорово, – сказал Буффон.

"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии. 40-летний Буффон в сезоне-2017/18 провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей.

19 мая "Ювентус" проведет заключительный матч чемпионата Италии против "Вероны". Начало встречи – в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/juventusfcen

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