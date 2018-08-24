Буффон останется в запасе в ближайших двух матчах "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон начнет ближайшие два матча парижан на скамейке запасных, заявил главный тренер команды Томас Тухель. По словам немецкого специалиста, Альфонс Ареола нуждается в игровой практике.

- Альфонс сыграет против "Анже" и "Нима", ему важно играть, а дальше мы посмотрим, - приводит Goal слова Тухеля. - У Джиджи было три исключительных, великолепных матча. Я не люблю оставлять его на скамейке. Важно, чтобы Альфонс адаптировался к команде. Это сложное решение, но мне нравится принимать подобные.

Итальянский голкипер установил клубный рекорд, став старейшим игроком "ПСЖ", выходившим на поле в матче Лиги 1. В день игры против "Кана" Буффону было 40 лет, 6 месяцев и 15 дней.