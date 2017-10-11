Буффон может стать министром спорта Италии

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон может стать новым министром спорта страны. Итальянский писатель Витторио Сгарби заявил, что в случае победы его партии "Возрождение", голкиперу предложат эту должность.

- Если мы выиграем выборы, Буффон будет новым министром спорта, - цитирует Football Italia Сгарби. - Буффон уравновешен, представляет нашу страну и скоро закончит карьеру. Он интересуется политикой и исусством. Ему интересно наше предложение.

Ранее Буффон говорил, что, скорее всего, завершит карьеру после чемпионата мира-2018.