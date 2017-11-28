Буффон - лучший игрок года в Италии, Сарри - лучший тренер

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на церемонии Gran Gala del Calcio получил награду лучшему голкиперу и лучшему игроку 2017 года в Италии, информирует Football Italia. Лучшим тренером стал настаник "Наполи" Маурицио Сарри. "Ювентус" стал командой года.

Также была названа символическая сборная года: Буффон, Дани Алвес ("Ювентус", "ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", "Милан"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Раджа Найнгголан ("Рома"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Марек Гамшик, Дрис Мертенс (оба – "Наполи"), Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – "Ювентус").