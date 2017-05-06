Буффон и Игуаин не сыграют с "Торино" перед матчем с "Монако"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри принял решение предоставить отдых голкиперу Джанлуиджи Буффону и нападающему Гонсало Игуаину в предстоящем матче 35-го тура чемпионата Италии с "Торино" (0:0). Футболисты будут готовиться к ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с "Монако". В воротах "Старой синьоры" в дерби будет бразилец Нету, а в атаке аргентинца заменит Марио Манджукич.

Матч "Ювентус" – "Торино" состоится 6 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. С "Монако" подопечные Аллегри сыграют 9 мая.