Буффон готов сыграть за сборную Италии, если получит вызов

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что готов вернуться в сборную Италии на товарищеские матчи против Аргентины и Англии, если получит вызов. Он также добавил, что чувствует ответственность перед командой в сложное для нее время.

Ранее и. о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо подтвердил, что намерен вызвать Буффона на товарищеские игры.

– Я чувствую ответственность в это сложное для нашей сборной время, – приводит Goal слова Буффона. – Будет два важных товарищеских матча. Я собирался в это время отправиться на отдых со своей семьей, но если я нужен команде, то должен ответить, что полностью готов.

Я делаю это из-за верности и ответственности. Сейчас есть опытные игроки, которые могут помочь сборной в матчах с Аргентиной и Англией.

Сборная Италии проведет товарищеский матч с Англией 23 марта, с Аргентиной – 27 марта.