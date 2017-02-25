13:12 | ФУТБОЛ — Италия

Буффон - Доннарумме: "Теперь ты официально в мире больших мальчиков"

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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обратился к голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме с поздравлением с днем рождения. Молодому игроку "россонери" исполнилось 18 лет.

– Джиджи, желаю тебе хорошо отпраздновать день рождения, – цитирует Sky Sport обращение Буффона к Доннарумме. – Теперь ты официально в мире больших мальчиков, в котором на самом деле находился уже давно. Наслаждайся своим возрастом как можно дольше. В мире взрослых очень трудно, и скоро ты это поймешь, но у тебя есть все качества для того, чтобы преодолеть все сложности и стать новой эрой в мире футбола.

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Материалы REN-TV

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