Буффон будет играть до 2020 года?

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо уговорил 40-летнего вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона провести несколько товарищеских матчей за национальную команду, утверждает Sky Sports. По данным источника, на данный момент голкипер передумал о завершении карьеры по окончании сезона-2017/18 и намерен играть до чемпионата Европы-2020. Буффон хочет побить рекорд Паоло Мальдини по числу матчей в серии А (647), а также превзойти достижение египтянина Ахмеда Хасана по количеству игр за сборную (184).