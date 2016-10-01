Бруну Алвеш: "Криштиану Роналду посоветовал мне перейти в "Кальяри"

Экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш, выступающий за "Кальяри", рассказал, что решение о переезде в Италию принял по совету капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. 34-летний футболист перешел в "Кальяри" минувшим летом на правах свободного агента.

– Криштиану Роналду посоветовал мне перейти в "Кальяри", – цитирует Gazzetta Dello Sport Алвеша. – После этого я договорился с руководством клуба. Чемпионат Италии – турнир, в котором фундаментов является тактическая выучка. Кроме того, здесь высокий уровень борьбы и давления, любая ошибка приводит к пропущенным мячам.