11:37 | ФУТБОЛ — Италия

Бруну Алвеш: "Криштиану Роналду посоветовал мне перейти в "Кальяри"

0
0
0

Экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш, выступающий за "Кальяри", рассказал, что решение о переезде в Италию принял по совету капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. 34-летний футболист перешел в "Кальяри" минувшим летом на правах свободного агента.

– Криштиану Роналду посоветовал мне перейти в "Кальяри", – цитирует Gazzetta Dello Sport Алвеша. – После этого я договорился с руководством клуба. Чемпионат Италии – турнир, в котором фундаментов является тактическая выучка. Кроме того, здесь высокий уровень борьбы и давления, любая ошибка приводит к пропущенным мячам.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ