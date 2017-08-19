Боррьелло и Саламон перешли из "Кальяри" в СПАЛ

СПАЛ на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим "Кальяри" Марко Боррьелло. Соглашение между 35-летним форвардом и новичком серии А рассчитано на 2 года.

Также дебютант итальянского первенства арендовал защитника "Кальяри" Бартоша Саламона.

Боррьелло выступал за "Кальяри" в сезоне-2016/17. За это время бывший нападающий сборной Италии провел во всех клубных турнирах 38 матчей, забив 20 голов. Саламон играл за команду из Кальяри с 2015 года, проведя за это время 51 гол и забив 2 мяча.

В 1-м туре чемпионата Италии на выезде сыграет с "Лацио". Встреча состоится 20 августа, начало игры - в 21.45 по московскому времени.