Бонуччи сыграет с "Эмполи", несмотря на ссору с Аллегри

Защитник Леонардо Бонуччи возвращен в состав "Ювентуса" и примет участие в матче чемпионата Италии против "Эмполи", сообщает Football Italia. Ранее сообщалось, что наставник туринцев Массимилиано Аллегри поставил ультиматум руководству клуба, намекая на продажу игрока. Аллегри заявлял, что покинет команду, если Бонуччи не будет наказан за прерикания с ним.

Бонуччи спорил с тренером во время матча с "Палермо" (4:1), а после был оштрафован руководством за некорректное поведение. После этого инцидента игрок был отправлен смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (2:0) с трибун. Отметим, что это уже не первый конфликт Аллегри со своими игроками. Ранее форвард Пауло Дибала оказался недоволен своей ранней заменой и не пожал тренеру руку.