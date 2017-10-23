Бонуччи пропустит матч с "Ювентусом" из-за дисквалификации

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи пропустит матч 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", сообщает журналист Танкреди Палмери. Итальянец был удален с с поля на 22-й минуте матча 9-го тура против "Дженоа" (0:0). Он ударил локтем защитника соперников Алесандро Рози при розыгрыше штрафного.

Арбитр встречи Пьеро Джакомелли отправился смотреть видеоповторы, после чего показал Бонуччи красную карточку. За этот поступок футболист будет дисквалифицирован на две встречи. 30-летний итальянец не сыграет против "Кьево" 25 октября и против "Ювентуса" 28 октября.

Напомним, в прошлом сезоне Бонуччи выступал за "Ювентус", а этим летом он перешел в "Милан".