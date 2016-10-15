Бонуччи пропускает матч с "Удинезе" из-за болезни сына

Стали известны причины отсутствия защитника Леонардо Бонуччи в составе "Ювентуса" на матч чемпионата Италии против "Удинезе". Основной игрок туринцев пропускает игру из-за болезни сына.

- Конечно, я не люблю пропускать матчи, но я буду поддерживать своих одноклубников в любом случае, - цитирует TMW Бонуччи. - Мой сын Маттео чувствует себя гораздо лучше. Все дети и жена вместе со мной будут смотреть матч. Игра очень важна, и перед матчем с "Лионом" в Лиге чемпионов давайте убивать интригу в чемпионате.