Бонуччи прибыл в Турин для медосмотра

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи покинул расположение клуба, который проводит предсезонный тур в США, и отправился в Турин. Как сообщает официальный Твиттер "Ювентуса", 31-летний итальянец пройдет медосмотр перед подписанием контракта с туринцами.

Бонуччи перешел в "Милан" из "Ювентуса" в прошлом году. В серии А он провел за "россонери" 35 матчей, забив два мяча.