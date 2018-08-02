Бонуччи освистали после возвращения в штаб-квартиру "Милана"

Капитан "Милана" Леонардо Бонуччи, который в ближайшее время должен вернуться в "Ювентус", был освистан фанатами "россонери" после визита в штаб-квартиру клуба, сообщает Football Italia. Сегодня, 2 августа, 31-летний игрок побывал в Турине, где прошел медосмотр перед возвращением в "старую синьору".

Как ранее утверждала Gazzetta dello Sport, вместо Бонуччи в "Милан" из "Юве" перейдет игрок обороны Маттиа Кальдара. При этом, ни одна из сторон не будет доплачивать за осуществление перехода.

Напомним, за один сезон в составе "Милана" Бонуччи принял участие в 51 матче, забив 2 мяча, а также получив 6 желтых и 1 красную карточку.