Бонуччи - о критике в его адрес из-за перехода в "Ювентус": "Всегда есть идиоты"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после матча со сборной Португалии (0:0) в Лиге наций высказался по поводу фанатов, которые критиковали его во время игры за возвращение в туринский клуб. Встреча прошла на стадионе его бывшей команды "Милана", за которую игрок играл в сезоне 2017/18.

- Всегда есть идиоты. У меня есть доверие моих товарищей по команде и тренера, так что это единственное, что имеет значение, - приводит Football Italia слова Бонуччи.

Защитник перешел в "Милан" перед началом прошлом сезона. До этого он выиграл вместе с "Ювентусом" шесть чемпионатов страны подряд. Спустя год Бонуччи вернулся в туринский клуб.

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