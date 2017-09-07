Бонуччи и Игуаин - самые высокооплачиваемые игроки серии A

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи является самым высокооплачиваемым игроком серии A, информирует La Gazzetta dello Sport. Он зарабатывает 8 миллионов евро в год. В контракте итальянца также также прописаны бонусы, за счет которых сумма может возрасти до 10 миллионов.

Второе место занимает нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, у которого 7,5 миллиона. Тройку замыкает нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала​ (7 миллионов).

За ними расположились Дуглас Коста ("Ювентус") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – по 6 миллионов.