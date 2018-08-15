Бонек: "С Роналду матчи "Ювентуса" можно продать за границей"

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что трансфер Криштиану Роналду поможет продвинуть итальянский чемпионат за рубежом.

- Роналду это не стоимость, а прибыль, - приводит Football Italia слова Бонека. - "Юве" сорвал куш вместе с ним. Они знают, сколько стоят вещи в Турине, и Роналду является частью проекта, чтобы сделать бренд международным. Кто стал бы смотреть матчи "Ювентуса" с "Фрозиноне"? Или с "Эмполи"? Кто будет смотреть их? А с Роналду эти игры будет продать за рубежом.

33-летний нападающий перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" в июле, цена его трансфера составила 112 миллионов евро.