Бонавентура выбыл до конца сезона

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний итальянец успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной в воскресном матче против "Удинезе", восстановление после которой составит около четырех месяцев.
Напомним, в середине прошлого месяца Бонавентура поставил подпись под новым соглашением с "Миланом", которое рассчитано до 2020 года.
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http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/top/aleksandar_pantich_igrok_fk_dinamo_kiev/