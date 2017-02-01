Бонавентура выбыл до конца сезона

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний итальянец успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной в воскресном матче против "Удинезе", восстановление после которой составит около четырех месяцев.

Напомним, в середине прошлого месяца Бонавентура поставил подпись под новым соглашением с "Миланом", которое рассчитано до 2020 года.